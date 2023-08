Wegen Stress: Umut Kekilli brach nach Tod von Baby zusammen

Er hat eine schwere Zeit durchgemacht! Umut Kekilli (39) und Ina Maria Schnitzer sind stolze Eltern ihrer dreijährigen Tochter Kaia. Das Paar wollte weiteren Nachwuchs und tatsächlich wurde die Fitness-Influencerin wieder schwanger. Doch dann kam die Schocknachricht: Die Beauty verlor ihr Baby im ersten Schwangerschaftsdrittel und musste die kleine Ellah tot zur Welt bringen. Das hat ihr Verlobter gar nicht verkraftet: Umut ist zusammengebrochen.

"Ich habe auf einmal ein Rauschen und ein Pfeifen im Ohr gehabt. Das hat mich komplett umgehauen und ich konnte an nichts anderes mehr denken", erklärt er gegenüber Bild. Daraufhin sei er ins Krankenhaus gefahren, habe sich behandeln lassen, doch der Tinnitus sei nicht weggegangen. "Ich habe maximal ein bis zwei Stunden schlafen können. Dann kamen die Panikattacken dazu", erinnert sich der Ex von Natascha Ochsenknecht (59). Als Ina dann noch ihr Baby verloren hatte, brach der ehemalige Fußballer total zusammen. "Ich war stundenlang allein im Wald, konnte nicht arbeiten gehen", denkt er zurück. So habe er nicht mehr weiter machen wollen.

Er erkannte, dass Stress und zu viel Druck die Auslöser dafür waren. In der Zeit, als Umut gegen seine dunklen Gedanken ankämpfte, musste sich seine Verlobte allein um alles kümmern und nebenbei noch ihren schweren Verlust verkraften. "Ich war anfangs selbst überfordert und wusste nicht, wie man mit seiner Krankheit umgehen soll", erklärt sie. Mittlerweile gehe es ihm aber schon besser: "Ich arbeite nicht mehr so viel, habe gelernt, nein zu sagen und kann eine Tasse Kaffee wieder genießen. Das ging vorher nicht."

Instagram / joca Ina Schnitzer und Umut Kekilli im August 2022 in Portofino

Instagram / umut_kekilli Ina Maria Schnitzer und Umut Kekilli mit ihrer Tochter

Instagram / joca Ina Schnitzer und Umut Kekilli im Juli 2021 auf Ibiza

