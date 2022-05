Liebes-Überraschung bei Umut Kekilli (38)! Seit rund drei Jahren ist der Ex-Freund von Reality-TV-Star Natascha Ochsenknecht (57) jetzt schon mit der Fitness-Influencerin Ina Maria Schnitzer zusammen. Nachdem die Yoga-Beauty bereits ihren Sohn Marcello mit in die Beziehung gebracht hatte, bekamen sie und der ehemalige Fußball-Profi 2020 noch eine gemeinsame Tochter. Jetzt wagen die Turteltauben den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung: Umut und Ina haben sich verlobt!

Das verkündete sie ganz stolz auf ihrem Instagram-Profil. Dort veröffentlichte sie dieses hübsche Foto: Umut und Ina küssen sich hier zärtlich – während sie stolz ihren funkelnden Ring in die Kamera hält. Doch ist der XXL-Klunker an ihrer rechten Hand wirklich ein Verlobungsring? Ja, in ihrer Bildunterschrift bestätigte die Braut in spe: "Ich habe 'Ja' gesagt – in Paris! #verlobt." Ihre Fans und Freunde flippen in den Kommentaren bereits total aus: "Wow, wie schön! Herzlichen Glückwunsch", schreibt einer von vielen Followern.

Tatsächlich stand für die zwei schon länger fest, dass sie heiraten wollen. Bereits im April 2021 betonte Ina im Promiflash-Interview: "Heiraten wollen wir auf jeden Fall. Es ist geplant, aber wir haben noch kein fixes Datum oder so." Damals merkte sie noch an: "Aber ich bin natürlich klassisch veranlagt und warte, bis er mir einen Antrag macht. Am tollsten wäre es, wenn das mit einer tollen Überraschung im Urlaub verbunden wäre..." Genau das hat Umut jetzt ja perfekt umgesetzt!

Instagram / joca Umut Kekilli und Ina Maria Schnitzer

Instagram / umut_kekilli Ina Maria Schnitzer und Umut Kekilli

Instagram / umut_kekilli Ina Maria Schnitzer und Umut Kekilli mit ihren Kindern Kaia und Marcello

