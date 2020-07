Na, wer hat diesen Star schon erkannt? Sie ist eine supererfolgreiche Schauspielerin aus den USA und für ihre Filme auf der ganzen Welt bekannt. In Hollywood-Streifen wie "Once Upon a Time in Hollywood", "Ocean's 8" und auch "Krieg der Welten" stand sie unter anderem bereits mit Leonardo DiCaprio (45), Tom Cruise (58) und Co. vor der Kamera. Und, ist euch mittlerweile ein Licht aufgegangen? Genau! Hier präsentiert sich Dakota Fanning (26) in einem äußerst lässigen Look in Beverly Hills!

Neueste Bilder der Agentur Mega zeigen die 26-Jährige auf dem Weg zu einem Spa. Doch ist die Schwester von Elle Fanning (22) da etwa in ihrem Nachthemd unterwegs? Zumindest trägt Dakota ein sehr weites und luftiges, fliederfarbenes Kleid mit Rüschen. Kombiniert mit einem Paar Sandalen aus Leder, etwas Armschmuck und einer Sonnenbrille macht die Blondine daraus allerdings einen coolen Sommer-Look.

Passend dazu stylt Dakota ihre lange Mähne zu einem lockeren Pferdeschwanz. Doch auch bei ihrer Frisur setzt sie auf einen echten Hingucker, denn sie rundet ihr Outfit mit einem besonderen Accessoire ab: Dakota trägt ein auffälliges blaues Scrunchie-Haargummi.

