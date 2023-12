Dakota Fanning unterstützt Schwester Elle bei Broadway-Debüt

Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen! Die beiden Schwestern Dakota (29) und Elle Fanning (25) sind besonders für ihre Rollen in großen Filmproduktionen bekannt. Während Dakota in der Twilight-Saga als blutrünstiger Vampir begeisterte, konnte ihre jüngere Schwester in "Maleficent" eine der Hauptrollen ergattern. Aktuell gibt Elle ihr Schauspieltalent erstmals auf dem Broadway zum Besten – und wird dabei von Dakota unterstützt!

In dem Stück "Appropriate" spielt die 25-Jährige unter anderem an der Seite der Suits-Darstellerin Sarah Paulson (49) aktuell auf der großen Theaterbühne. Die Premiere lässt sich auch Dakota nicht entgehen und posiert gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester auf dem roten Teppich. Diese Unterstützung kann Elle wohl ziemlich gut gebrauchen, denn wie sie W Magazine verrät, habe sie ganz schön Muffensausen und erinnert sich daran, wie ihr erster Theater-Auftritt verlaufen war: "Ich habe gedacht: 'Oh Gott, da sind Leute da draußen.'"

Wie eng das Band zwischen den beiden Schwestern ist, betonte Dakota bereits 2019 gegenüber Shape: "Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind sehr miteinander verbunden." Dabei sei es nicht wichtig, dass die beiden Blondinen jeden Tag miteinander sprechen. "Wir haben einfach diese spezielle Verbindung", erklärt die 29-Jährige.

Getty Images Elle Fanning und Sarah Paulson in dem Stück "Appropriate"

Getty Images Dakota Fanning, Schauspielerin

Getty Images Dakota und Elle Fanning im September 2023

