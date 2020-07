Na, hier deutet doch alles auf eine Liebes-Bestätigung hin! Erst vor einigen Wochen machten Brian Austin Green (47) und Megan Fox (34) offiziell, dass sie getrennte Wege gehen. Während die Schauspielerin bereits wieder in festen Händen ist, lenkte sich Brian hier und da mit kleineren Flirts ab. Nun stehen allerdings alle Zeichen auf ernstere Beziehung: Der Desperate Housewives-Star wurde tatsächlich händchenhaltend mit Tina Louise abgelichtet!

Schon einige Male wurde das Duo gemeinsam gesichtet – bisher hielten sie jedoch immer den nötigen Sicherheitsabstand. Damit scheint nun Schluss zu sein – wirft man einen Blick auf die Paparazzi-Fotos, die Daily Mail vorliegen: Die beiden genehmigten sich ein Mittagessen in Agoura Hills in Kalifornien und verließen das Sage Vegan Bistro letztendlich Hand in Hand. In entspannten sommerlichen Outfits strahlten sie mit der kalifornischen Sonne um die Wette.

Ob Brian sich nun die Hörner ausreichend abgestoßen hat? Vor wenigen Tagen plauderte nämlich Courtney Stodden (25) noch munter aus dem Nähkästchen, kürzlich eine Affäre mit den Hollywood-Hottie geführt zu haben. Sie verriet allerdings auch, dass sich daraufhin mehrere Frauen bei ihr gemeldet hätten, die ebenfalls angaben, etwas mit dem vierfachen Vater am Laufen gehabt zu haben.

Anzeige

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im Dezember 2012 in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / tinalouise Model Tina Louise

Anzeige

Instagram / tinalouise Model Tina Louise



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de