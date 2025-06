Brian Austin Green und Sharna wollen nach Australien ziehen

Brian Austin Green (51) und Sharna Burgess (39) denken darüber nach, einen Teil ihres Lebens nach Australien zu verlegen. Der Schauspieler und die Tänzerin, die seit 2021 ein Paar sind und einen gemeinsamen Sohn namens Zane haben, erzählen in einem Interview mit dem Magazin Stellar, dass sie überlegen, ein zweites Haus in Sharnas Heimatland zu kaufen. Während die Familie aktuell in Los Angeles lebt, empfindet Sharna die Reisen nach Australien, wo sie derzeit als Jurorin für "Dancing With the Stars Australia" tätig ist, als willkommene Rückkehr zu ihren Wurzeln. "Es war wirklich sehr cool, vor allem nachdem wir so lange weg waren. Wir haben die Zeit am Strand sehr genossen. Bri und zwei der Kinder sind auf die Harbour Bridge geklettert – sie haben es geliebt", erinnert sich Sharna und fügt hinzu: "Das Foto, das wir in unserer Küche haben, zeigt sie mit einem breiten Lächeln und vom Wind zerzausten Haaren. Es ist einfach süß."

Brian gab zu, dass er sich mit dem australischen Lifestyle anfreunden könnte – bis auf eine Ausnahme: Vegemite, das Kult-Lebensmittel des Landes. "Vegemite macht mich etwas stutzig", scherzt er in Richtung seiner Verlobten, die daraufhin kontert: "Aussies sind einfach toll, das weißt du." Sharna betont in dem Interview auch, wie sehr Zane die Familie verbunden hat und dass es ein prägendes Erlebnis war, als die älteren Kinder das jüngste Familienmitglied willkommen hießen. Sharna schwärmt weiter davon, wie positiv Brians väterliche Fähigkeiten ihre Beziehung beeinflusst haben.

Sharna bewundert vor allem Brians Hingabe als Vater. Er hat insgesamt fünf Kinder, darunter auch drei mit seiner Ex-Frau Megan Fox (39). Schon früher zeigte sich die Tänzerin begeistert davon, wie Brian seinen Kindern ein Vorbild ist. Neben der Familienplanung stehen bei ihnen aber auch berufliche Verpflichtungen im Fokus. Durch ihre Bindung an Australien könnte ein Teilzeit-Wohnsitz die perfekte Lösung sein – vielleicht auch für gemeinsame Momente, von denen Sharna zuletzt häufiger träumte. Schließlich erwähnte sie erst kürzlich, dass weitere Kinder ein Thema für sie sein könnten.

Instagram / sharnaburgess Brian Austin Green mit seinem Sohn Zane im Dezember 2022

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen Kindern und Sharna Burgess

