So schlecht ging es Brian Austin Green nach Megan-Trennung

Brian Austin Green (51) hat über die Zeit nach der Trennung von Megan Fox (38) gesprochen und dabei tiefe Einblicke in sein Gefühlsleben gegeben. In der aktuellen Folge des Podcasts Oldish, die am Montag veröffentlicht wurde, erzählte der Schauspieler offen, was ihm die Scheidung von Megan, mit der er sich heute noch gut versteht, alles abverlangt hat. Die beiden trennten sich nach rund 15 gemeinsamen Jahren und zehn Jahren Ehe im Jahr 2021 endgültig, nachdem Megan bereits 2020 die Scheidung eingereicht hatte. Zusammen erziehen sie die drei gemeinsamen Söhne Noah, Bodhi und Journey, die heute zwölf, elf und acht Jahre alt sind. Für Brian war die Trennung nach all dieser Zeit ein schwerer Schlag: "Ich war am Boden zerstört", gestand er im Interview.

Besonders überraschend kam das Ehe-Aus für Brian, weil das Paar bereits 2015 eine schwere Krise gemeistert und kurz darauf noch sein drittes Kind bekommen hatte. Im Podcast erinnert sich der "Beverly Hills, 90210"-Star an das Gefühl, dass sie nach so langer Zeit "alles im Griff" hätten. "Ich habe ehrlich geglaubt, dass wir das schaffen – und ich glaube, Megan dachte das damals auch", erzählte er weiter. Zuvor hatte er bereits geschwärmt, dass Megan nach seiner vorangegangenen Beziehung "wie ein frischer Wind" in sein Leben kam: "Sie hat mich gezwungen, wieder zu lachen und das Leben zu genießen." Nach seiner gescheiterten Verlobung mit Vanessa Marcil (56), mit der er bereits einen Sohn namens Kassius hat, habe Megan ihm wieder Freude und Leichtigkeit gebracht.

Trotz des schmerzlichen Endes haben Megan und Brian es geschafft, als Eltern zusammenzuhalten – wie erst vor wenigen Tagen berichtet wurde, läuft das Co-Parenting der beiden mit ihren Söhnen ausgesprochen harmonisch. Besonders das gute Verhältnis zwischen Megan und Brians neuer Partnerin Sharna Burgess (39) macht die Familiensituation für alle Beteiligten leichter. Ein Insider verriet kürzlich dem Magazin People: "Megan vertraut ihr, wenn es um die Jungs geht." Auch Brian wird für seine Rolle als engagierter Vater gelobt. Während Megan, die frisch vom Vater ihres vierten Kindes, Machine Gun Kelly (35), getrennt ist, inzwischen ihren Weg geht, ist vor allem das familiäre Miteinander das verbindende Element geblieben.

Getty Images Megan Fox und Brian Austin Green im November 2008

Getty Images, Getty Images Collage: Megan Fox, Brian Austin Green, Machine Gun Kelly

