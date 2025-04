Im Babyfieber: Sharna Burgess wünscht sich ein zweites Kind

Sharna Burgess, bekannt aus "Dancing With the Stars", hat am Freitag für viel Aufmerksamkeit gesorgt, als sie auf Instagram ein Foto mit dem kleinen Milan teilte, dem jüngsten Sohn von Profitänzerin Peta Murgatroyd (38). In ihrer Story schwärmte Sharna (39) von den "besten Kuscheleinheiten der Welt" und machte deutlich, dass sie sich nach weiteren Kindern sehnt: "Ich bin so bereit dafür, das wieder zu erleben." Begleitet wurde das Treffen mit Milan nicht nur von schwärmerischen Worten für Peta, sondern offenbar auch von einem wachsenden Kinderwunsch bei Sharna, die bereits einen Sohn namens Zane mit ihrem Verlobten Brian Austin Green (51) hat.

Doch nicht nur Familiennachwuchs im Freundeskreis sorgt bei Sharna und Brian für Trubel. Die Patchworkfamilie wächst: Am 27. März feierten sie zusammen mit ihren Kindern die Geburt des Babys von Megan Fox (38), der Ex-Frau von Brian, und ihrem Partner Machine Gun Kelly (35). Sharna zeigte sich dabei über Instagram ebenfalls äußerst enthusiastisch und schrieb zur Babyverkündung: "Willkommen, Kleines, wir freuen uns alle, dich kennenzulernen." Dennoch ist das Verhältnis zu Machine Gun Kelly offenbar angespannt. Noch am Tag der Geburt gab es einen hitzigen Schlagabtausch zwischen Brian und dem Musiker per Direktnachricht. Sharna kommentierte das Ganze ironisch in ihrer Story und verglich Machine Gun Kellys Verhalten mit einem Reviermarkieren: "So eloquent ausgedrückt. Bravo." In einem weiteren Statement betonte Sharna, wie wichtig ihr und Brian Harmonie beim Co-Parenting sei, damit die Kinder sich in beiden Haushalten sicher und geliebt fühlen.

Privat hatte Sharna in den vergangenen Jahren große Veränderungen erlebt. Seit 2020 ist sie mit dem Schauspieler Brian Austin Green liiert, im vergangenen Jahr folgte die Verlobung. Mit ihrem Sohn Zane genießt das Paar das Familienleben – ganz besonders, da Brian neben Zane noch drei weitere Söhne mit Megan Fox und einen älteren Sohn mit Vanessa Marcil (56) hat. Sharna teilt in den sozialen Medien immer wieder private Einblicke und gibt offen zu, wie sehr ihr das Muttersein gefällt. Auffällig ist dabei, wie sehr sie auf einen respektvollen Umgang im komplizierten Geflecht ihrer Patchworkfamilie Wert legt: "Wir arbeiten immer daran, alles positiv zu halten", erklärte sie unlängst auf Instagram. Es scheint, als stehe bei ihr das Wohl der Kinder stets im Vordergrund.

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und ihr Sohn Zane, Mai 2023

Getty Images Sharna Burgess und Brian Austin Green im März 2023

