Kinderstar-Drink: MGK verspottet Brian Austin Green erneut

Machine Gun Kelly (34) hat erneut einen Seitenhieb gegen Brian Austin Green (51) ausgeteilt. In seinem Coffeeshop "27 Club Coffee" in Ohio wurde kürzlich der neue "Child Actor Margarita" auf die Karte gesetzt. Der Cocktail, über den unter anderem auch TMZ berichtete, scheint sich auf humorvolle Weise über Brians Vergangenheit als Kinderstar in der Serie "Beverly Hills, 90210" lustig zu machen. Mit einer Anspielung auf die Show wurde der Getränkename mit einem Augenzwinkern als "9021-OMG" betitelt. Diese Aktion ist der jüngste Streich in der öffentlichen Fehde zwischen dem Musiker und dem Schauspieler, die 2024 begann, nachdem MGK und seine damalige Verlobte Megan Fox (38) sich getrennt hatten.

Die Auseinandersetzungen des Musiker-Schauspieler-Duos sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Brian, der bis 2021 mit Megan Fox verheiratet war und mit ihr drei gemeinsame Kinder hat, ließ es sich nicht nehmen, MGK für sein "kindisches" Verhalten rund um die Trennung von Megan zu kritisieren. MGK reagierte prompt – und nicht gerade zimperlich: Er bezeichnete den Schauspieler abfällig als "Kinderstar" und forderte ihn auf, "zurück zu Cornflakes-Werbespots" zu gehen. Brian konterte daraufhin auf Instagram mit einem sarkastischen Seitenhieb: "Leo, Vorsicht. Er könnte dich als Nächstes angreifen." Gemeint war damit Leonardo DiCaprio (50), der ebenfalls als Kinderschauspieler seine Karriere begann. Am Freitag legte MGK dann noch mal nach, indem sein Kaffeelabel 27 Club Coffee auf Instagram den neuen Cocktail vorstellte. In der Bildunterschrift hieß es: "Mit einem kindlichen Touch … für die Tage, an denen man sich einfach nicht wie ein Erwachsener benehmen möchte."

Während Megan, die mit beiden Männern mittlerweile gemeinsame Kinder hat, sich aus diesem Konflikt heraushält, ist die Fehde für Außenstehende ein Paradebeispiel für kreative Streitigkeiten in Hollywood. MGK eröffnete sein Café 2020 in Ohio, das als eine Mischung aus Musik und Lifestyle-Marke dient und regelmäßig mit außergewöhnlichen Konzepten auf sich aufmerksam macht. Brian hingegen widmet sich inzwischen verstärkt seinem Familienleben mit seiner Verlobten Sharna Burgess (39), mit der er 2022 einen Sohn bekommen hat. Die anhaltenden Spannungen zwischen Brian und dem Sänger scheinen jedoch über die Kinder hinauszugehen und zeigen, wie komplex das Leben in einer Patchwork-Familie werden kann.

Collage: Getty Images, Instragram Collage: Megan Fox und Machine Gun Kelly

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, März 2023

