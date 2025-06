Kids von Brian Austin Green und Ex Megan Fox stehen sich nah

Sharna Burgess (39), bekannt aus der Show Dancing with the Stars, zeigt sich voller Freude über ihr neues Familienglück. Ihr Sohn Zane (2), den sie mit ihrem Verlobten Brian Austin Green (51) hat, ist ganz verzaubert von der Tochter von Brians Ex-Frau Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35). "Natürlich hat er sie getroffen, das ist seine kleine Schwester. Sie sind schwer verliebt. Es ist wunderschön", schwärmt die Tänzerin im Gespräch mit People. Die Kinder aus Brians früheren Beziehungen würden sich rührend um ihre kleinen Geschwister kümmern. Dazu gehören Sohn Kassius (23), den Brian gemeinsam mit Vanessa Marcil (56) bekam, und die Söhne Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8), die er mit Megan teilt.

Megan und Machine Gun Kelly hatten die Geburt ihrer Tochter Anfang des Jahres bekannt gegeben, obwohl die beiden bereits getrennt waren. Für Sharna ist diese Patchwork-Familie ein Traum, der wahr geworden ist: "Ich wollte immer eine große Familie. Es ist erstaunlich, wie das Leben mir diesen Wunsch erfüllt hat." Liebevoll beschreibt sie, wie ihr Sohn Zane die Familie mit seiner lebhaften Art bereichert: "Er ist das wunderbarste, tollste Kind, das man sich vorstellen kann. Momentan ist er definitiv unser kleiner Diktator, aber das ist das Beste daran", so Sharna schmunzelnd. Auch für die Zukunft haben Sharna und Brian bereits Pläne: Ein weiteres Kind, möglicherweise durch künstliche Befruchtung, könnte die Familie erweitern.

Sharna und Brian gaben 2022 ihre Verlobung bekannt, doch bis zur Hochzeit soll es erst den Familienzuwachs geben. "Wir werden definitiv heiraten, aber ich möchte das nächste Baby bekommen und vielleicht sogar mit ihm zusammen den Gang vor den Altar betreten", so die Tänzerin. Neben der Familienplanung gab Sharna kürzlich zudem bekannt, dass sie und Brian über ein zweites Zuhause in Australien nachdenken, wo ihre Wurzeln liegen – zurzeit wohnt das Paar mit ihrem Sohn in Los Angeles.

Instagram / sharnaburgess Zane Walker Green, Sohn von Brian Austin Green und Sharna Burgess

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

