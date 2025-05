Deshalb ignoriert Brian Austin Green alle Grooming-Vorwürfe

Brian Austin Green (51) hat sich erstmals öffentlich zu den langjährigen Gerüchten geäußert, er habe seine Ex-Frau Megan Fox (38) "emotional manipuliert". In ihrem gemeinsamen Podcast "Oldish" sprach der Schauspieler am Montag offen mit seiner Verlobten Sharna Burgess (39) über die Anschuldigungen, die ihn seit Beginn seiner Beziehung zu Megan begleiten. Brian, damals 30, und Megan, damals 18, hatten sich 2004 am Set der Serie "Hope & Faith" kennengelernt. Während Sharna wissen wollte, warum er nie energisch auf die Vorwürfe reagiert habe, erklärte Brian, das sei eine bewusste Entscheidung gewesen, die auch auf dem Einfluss seines Vaters basiere.

Wie Brian erläuterte, habe er immer daran geglaubt, dass Verteidigungsversuche ins Leere laufen würden: "Wenn ich mich einmal verteidige, muss ich das immer wieder tun, weil Leute glauben, was sie wollen", erklärte er. Deshalb habe er darauf gesetzt, mit einem möglichst skandalfreien Leben über die Jahre hinweg den Verdacht bei Außenstehenden zu zerstreuen. Megan selbst hatte in Interviews angedeutet, dass sie diejenige gewesen sei, die damals die Initiative für die Beziehung ergriffen habe und Brian erst überzeugt werden musste. Die spätere Ehe war anfangs von Trennungen und Versöhnungen, später von drei gemeinsamen Söhnen geprägt. 2020 gaben Brian und Megan ihre endgültige Trennung bekannt, während Megan inzwischen mit Musiker Machine Gun Kelly (35) eine Tochter bekam und Brian mit Sharna einen Sohn hat.

Neben dem Thema Megan kamen im Podcast auch Brians alte Konflikte mit Ex-Partnerin Vanessa Marcil (56) zur Sprache, mit der er Sohn Kassius hat. Immer wieder gab es zwischen den beiden Schauspielern öffentlich ausgetragene Auseinandersetzungen rund ums Sorgerecht und gegenseitige Vorwürfe der elterlichen Entfremdung. Brian selbst hat rückblickend eingeräumt, dass seine Kindheit durch eine überbehütende Mutter geprägt gewesen sei, was sich negativ auf spätere Beziehungen ausgewirkt habe. Privat findet Brian heute Stabilität: Mit Verlobter Sharna und ihren gemeinsamen Kindern pflegt er ein harmonischeres Familienleben abseits der Schlagzeilen.

Getty Images Brian Austin Green und Megan Fox

Getty Images Brian Austin Green und Sharna Burgess, September 2022

