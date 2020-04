Na, da hat Brooklyn Beckham (21) eine verdammt gute Partie gemacht! Der älteste Sohn von David (44) und Victoria Beckham (46) turtelt seit Oktober vergangenen Jahres mit Schauspielerin Nicola Peltz (25). Und die ist durch ihre langen blonden Haare, ihren perfekten Schmollmund und ihre Hammer-Figur nicht nur ein echter Augenschmaus, sondern kommt noch dazu auch aus gutem Hause: Nicolas Familie ist sogar wohlhabender als die Beckhams selbst.

Die 25-Jährige ist nämlich die Tochter von US-Milliardär Nelson Peltz. Wie The Sun berichtet, beläuft sich sein Vermögen auf 1,3 Milliarden Pfund – das entspricht knapp 1,5 Milliarden Euro. Dagegen wirken die 400 Millionen Euro, die Brooklyns Eltern laut der Sunday Times Rich List vom vergangenen Jahr auf dem Konto haben, quasi wie Taschengeld.

Das soll auch ein Grund dafür sein, dass die Beckhams die frische Beziehung ihres Sohnes so sehr befürworten. "Einflussreiche Schwiegereltern in den USA zu haben, ist in ihren Augen ein totaler Gewinn", erklärte ein Insider. Wusstet ihr, dass Nicolas Vater so reich ist? Stimmt ab!

Instagram / nicolaannepeltz Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im März 2020

Getty Images Nicola Peltz im September 2019

Instagram / davidbeckham Victoria und David Beckham



