Jordana Brewster (40) lässt nichts anbrennen! Dabei hatte die Fast & Furious-Darstellerin erst vergangenen Monat eine Schock-Nachricht mit der Welt geteilt: Nach satten 13 Jahren Ehe mit dem Produzenten Andrew Form geht das Paar plötzlich getrennte Wege. Über diesen Schritt scheint die Schauspielerin aber schon längst hinweg zu sein, wie jüngste Aufnahmen nahelegen: Die 40-Jährige küsst hier doch glatt einen neuen Mann!

Neue Paparazzi-Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen Jordana am Freitag in Los Angeles – aber nicht alleine: Mit dem bisher unbekannten Herren, bei dem es sich um Mason Morfit handeln soll, ging die hübsche Brünette auf ein entspanntes Kaffee-Date. Dabei konnte das Paar nicht einmal die Paar Meter zwischen Lokal und Auto die Finger voneinander lassen: Die Turteltauben hielten Händchen und küssten sich innig!

Dass sich die zwei so ungehemmt in der Öffentlichkeit zeigen, wundert eigentlich nicht: Schließlich hat die zweifache Mutter nach der Trennung im Januar am 1. Juli auch offiziell die Scheidung von ihrem Mann eingereicht.

Anzeige

Getty Images Jordana Brewster und Andrew Form, 2019

Anzeige

Getty Images Jordana Brewster, Filmstar

Anzeige

Getty Images Jordana Brewster, Schauspielerin

Hättet ihr gedacht, dass sich Jordana so schnell auf etwas Neues einlassen würden? Ehrlich gesagt nein... Klar, wieso denn nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de