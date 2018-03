Mia Toretto kommt zurück! Nach Paul Walkers (✝40) Tod verabschiedete sich Jordana Brewster (37) scheinbar endgültig aus dem Fast & Furious-Franchise. Im achten Teil mussten Vin Diesel (49) und Co. deshalb ohne Mia auskommen. Anlässlich ihres Geburtstags postete ihr Filmbruder jetzt einen wunderbaren Erinnerungsschnappschuss aus längst vergangenen F&F-Drehtagen. Dazu schrieb er auf Intagram: "@jordanabrewster. Freue mich so auf Mias Rückkehr!" Es ist also klar: In "Fast & Furious 9" wird Jordana wieder mit dabei sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de