Der Schmerz wird nie vergehen. Vier Jahre ist es her, dass Paul Walker (✝40) am 30. November 2013 bei einem schrecklichen Autounfall gestorben ist. An seinem 4. Todestag gedachte ihm seine Fast & Furious-Familie auf bewegende Art und Weise. Vin Diesel (50) teilte die rührenden Worte, die am Ende des siebten F&F-Films zu Pauls – alias Brian O'Conner – Abschied zu hören sind. Tyrese Gibson (38) erinnerte mit einigen schönen Schnappschüssen an seinen verstorbenen Kumpel. Und Pauls Kollegin, Freundin und Film-Liebe Jordana Brewster (37) erklärte bei Instagram: "Ich liebe dich jeden Tag, ich vermisse dich jeden Tag."



