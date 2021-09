Jordana Brewster (41) ist bald unter der Haube! Erst im Sommer des vergangenen Jahres überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit der traurigen Neuigkeit: Sie und ihr Ex-Mann Andrew Form gehen nach 13 Jahren Ehe wieder getrennte Wege. Doch von Liebeskummer fehlt bei der Beauty jede Spur. Nur rund einen Monat später wurde sie bereits mit einem neuen Mann gesichtet. Jetzt der Knaller: Jordana ist verlobt!

Via Instagram verkündete Jordana nun stolz: "JB wird bald JBM!" Damit nimmt die Schönheit wohl demnächst den Namen ihres Partners Mason Morfit an. Passend zu der Bekanntgabe teilte die "Fast & Furios"-Darstellerin auch einen Schnappschuss, der offenbar kurz nach der Verlobung aufgenommen wurde: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht grinsen die beiden Turteltauben total happy in die Kamera. Sogar der Verlobungsring des Models sticht direkt ins Auge.

Nach dieser erfreulichen Nachricht sind auch Jordanas Fans völlig aus dem Häuschen. "Oh mein Gott, yeah! Herzlichen Glückwunsch an diese beiden wundervollen Menschen!" und "Ich wusste es! Alles Glück der Welt euch beiden!", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Beitrag.

Getty Images Jordana Brewster, 2019

Getty Images Jordana Brewster, Schauspielerin

Getty Images Jordana Brewster, Filmstar

