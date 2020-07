Diese Celebrities freuen sich mit Nicki Minaj (37)! Die Rapperin teilt ihr großes Glück endlich mit aller Welt: Die 37-Jährige erwartet ihr erstes Kind! Das hat die Musikerin am Montag mit diversen Bildern verkündet, auf dem sie ihren prallen Babybauch vor der Kamera bestens in Szene setzt und damit endlich ihre Schwangerschaft bestätigt – zahlreiche Fans haben in den vergangenen Monaten bereits darüber spekuliert. Und die gratulieren ihr jetzt in Scharen – auch viele Stars haben sich angeschlossen!

Unter anderem war Neu-Mama und Curvy-Model Ashley Graham (32) eine der Ersten, die Nicki auf Instagram gratuliert hat. "Herzlichen Glückwunsch, du Schöne", meldete sich Stimmwunder Christina Aguilera (39) zu Wort. Und auch Musikgrößen wie Diplo, Ne-Yo (40) oder Keke schlossen sich den Gratulanten an. Model Winnie Harlow (25) war sogar ganz aus dem Häuschen: "Ich wusste es, ich wusste es! Ich freue mich so für dich! Hab dich lieb", schrieb sie. Nickis gute Freundin und Rap-Kollegin Normani fügte liebevoll an: "Du wirst so eine umwerfende Mama werden, meine Liebe. Mein Herz lacht für dich. Herzlichen Glückwunsch!"

Die werdende Mama ist von all den positiven Nachrichten schlicht hin und weg – sie hat ihr eigenes Wunder wohl noch nicht ganz realisiert: "Liebe, Hochzeit, Schwangerschaft. Ich bin überwältigt und dankbar", schrieb sie auf Instagram. Bei Nicki geht aktuell gerade auch alles Schlag auf Schlag: Erst im Oktober gab sie ihrem Freund Kenneth Petty nach kurzer Beziehung das Jawort – nun werden die beiden Eltern!

Anzeige

Getty Images Ashley Graham, Model

Anzeige

Getty Images Winnie Harlow, Model

Anzeige

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj mit ihrem Mann Kenneth Petty



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de