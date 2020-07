Traurige Neuigkeiten um Annie Ross. Im Jahr 1948 feierte die gebürtige Britin ihr Debüt als Sängerin in einem Londoner Nachtklub. Um ihre Karriere als Musikerin zu verfolgen, schickten ihre Eltern sie in jungen Jahren in die Staaten. Dort entdeckte die Künstlerin auch ihre Leidenschaft zur Schauspielerei. So ergatterte sie beispielsweise in den 70er-Jahren auch eine Rolle im Horrorfilm "The Wicker Man". Jetzt folgt die erschütternde Gewissheit: Annie ist verstorben.

Wie ihr Manager Jim Coleman gegenüber zahlreichen Medien bestätigte, ist Annie am vergangenen Dienstag im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Jazzkünstlerin soll an ihrer Herzerkrankung sowie den Folgen eines Emphysems, einer krankhaften Aufblähung von Organen und Gewebe, gestorben sein. Zum Todeszeitpunkt befand sich die "Twisted"-Interpretin in ihrem Haus in New York City.

Neben ihren Erfolgen als Schauspielerin blieb Annie der Musik immer treu. Bis 2017 trat die Britin sogar wöchentlich in der für Jazzmusik bekannten Konzert-Location Metropolitan Room in New York auf. Im Jahr 2010 erhielt Annie sogar die NEA Jazz Masters Fellowship – die für Jazzmusiker offiziell höchste Ehrung ihres Lebenswerkes bis dato.

Getty Images Annie Ross, Sängerin

Getty Images Annie Ross, Schauspielerin

Getty Images Annie Ross, Jazzkünstlerin



