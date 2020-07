Hat sich Kylie Jenner (22) für ihren Ex schick gemacht? Die Unternehmerin und Baby-Daddy Travis Scott (29) haben ihre romantische Beziehung im Oktober 2019 auf Eis gelegt. Dennoch stehen die beiden aufgrund ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (2) natürlich noch immer ständig in Kontakt. Zahlreiche Fans vermuten, die beiden könnten sich in den letzten Monaten sogar wieder näher gekommen sein – beispielsweise wurden sie bei einem Date abgelichtet. Neues Comeback-Indiz: Bei ihrem neusten gemeinsamen Ausflug war Kylie besonders sexy gekleidet.

Kylie und Travis wurden dabei abgelichtet, wie sie am Wochenende gemeinsam Smoothies in Calabasas abholten. Während der Rapper dabei eine weite Hose, ein Flanellhemd und ein Cap trug, zog die Make-up-Liebhaberin mit ihrem Outfit deutlich mehr Blicke auf sich. Die 22-Jährige hüllte ihre knackigen Kurven nämlich in ein hautenges, bodenlanges Kleid, das vor allem ihren Po bestens in Szene setzte. Ob sie mit diesem Augenschmaus ihrem Ex wohl signalisieren wollte, dass sie in Flirtlaune ist?

So ganz ausgeschlossen soll eine Liebes-Reunion nicht sein. Ein Bekannter des Paares hat vor Kurzem Us Weekly verraten, dass besonders der "Goosebumps"-Interpret sich angeblich ein Comeback wünschen soll. Bis dahin genießt er die Zeit mit Kylie, während sie sich gemeinsam um Stormi kümmern.

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei der Met Gala 2018

Anzeige

CJT / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de