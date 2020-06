Dieser Ausflug dürfte die Gerüchteküche brodeln lassen! Fans können und wollen es noch immer nicht wahrhaben, dass Kylie Jenner (22) und Travis Scott (29) seit Oktober 2019 getrennte Wege gehen. Für ihre gemeinsame Tochter Stormi Webster (2) blieb das Paar aber in stetigem Kontakt und zeigte sich des Öfteren an Feiertagen gemeinsam. Klar, dass da auch schnell über eine Liebes-Reunion spekuliert wurde – und diese Mutmaßungen werden aktuell immer lauter: Jetzt wurden Kylie und Travis offenbar bei einem Date erwischt!

Am Sonntag lichteten Paparazzi Travis und Kylie dabei ab, wie sie getrennt voneinander das angesagte Lokal The Nice Guy in Los Angeles verließen. Lust auf Fotos hatte das Promi-Duo dabei offenbar ganz und gar nicht. Kylie hielt sich durchgehend die Hände vor das Gesicht, während Travis gekonnt seinen Kopf abwendete. Auch wenn die zwei nicht zusammen fotografiert wurden, stiegen sie letztendlich doch in ein und denselben Wagen, nämlich in Kylies schwarzen SUV. Ist das ein Zeichen dafür, dass sie auch nach ihrem Aufenthalt in dem Restaurant Zeit miteinander verbracht haben?

Erst vor Kurzem klärte ein Insider gegenüber Us Weekly auf, dass es tatsächlich nicht so abwegig sei, dass der 29-Jährige und die Brünette es noch einmal miteinander versuchen: "Sie sind nicht wieder zusammen, aber er ist immer noch voller Hoffnung, dass es eine Chance für einen zweiten Anlauf gibt. Sie halten Kontakt und verbringen auch Zeit miteinander." Zu ihrem aktuellen Verhältnis hat sich das einstige Paar selbst bisher nicht explizit geäußert.

007 / PhotoGroup/ MEGA Travis Scott in Los Angeles

007 / PhotoGroup/ MEGA Kylie Jenner im Juni 2020

007 / PhotoGroup/ MEGA Travis Scott in Los Angeles



