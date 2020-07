Wie ist seine Freundin damit umgegangen? Bei Beauty & The Nerd ging Illya nach seinem Umstyling in der Show auf Tuchfühlung mit Show-Partnerin Kim Schiele. Der Informatik-Student startete offensive Annäherungsversuche und fing sogar an, Kim zu befummeln – doch die war so gar nicht angetan davon. Nach der Sendung stellte sich schließlich heraus, dass der Computerfan bereits in einer Beziehung ist. Gegenüber Promiflash verriet Illya, wie seine Liebste die Flirterei aufnahm.

"Es gab einige Momente, wo das natürlich alles überspitzter dargestellt war, mit dem Ganzen: 'Ich befummel [Kim]'. Da kam das bei [meiner Freundin] so hoch und sie fragte: 'Hey, was sollte das?"', gab der Computerfan im Promiflash-Interview zu. Er habe ihr daraufhin die Situation aus seiner Sichtweise erklärt und gesagt, dass es nur eine Reality-Sendung und keine Kuppelshow gewesen sei. Dies habe seine Freundin beruhigt. "Sie hat das eigentlich echt alles gelassen aufgenommen", freute sich Illya.

Auch wenn seine Freundin ihm die Fummelei nicht mehr übel nehme – Show-Partnerin Kim wandte sich von Illya ab. Die Lüge über seinen Beziehungsstatus habe sie zu sehr verletzt. "Ich kann nachvollziehen, dass Kim sauer geworden ist, weil man vertraut einer Person und dann kommt halt eben raus, dass man mit einer Person Vertrauen aufgebaut hat, die [eigentlich] eine andere ist", schilderte Illya sein Verhältnis zu Kim.

Anzeige

Instagram/kimschiele Kim Schiele, Dezember 2020

Anzeige

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

Anzeige

Instagram / dragonillya Illya, Teilnehmer bei "Beauty & The Nerd" 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de