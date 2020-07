Hat er den Titel und das Preisgeld überhaupt verdient? Im großen Finale von "Beauty & The Nerd" trat Annabel zusammen mit Elias gegen Kim und ihren Illya an. Nach einem spannenden Duell gewannen schließlich Letztere die Show und somit auch 50.000 Euro, die sie untereinander aufteilen mussten. Beim Wiedersehen eskalierte die Situation dann aber: Viele der anderen Kandidaten finden, dass Kim verdient gewonnen habe – Illya jedoch nicht!

In Beauty & The Nerd – Das Wiedersehen behauptete der Gewinner-Nerd zunächst, dass er und Kim am ehesten als Team zusammen gewachsen seien und deshalb gesiegt hätten. Dies sorgte für erste Diskussionen, weil unter anderem Hottie Chris anderer Meinung war, da Elias und Annabel viel mehr voneinander gelernt hätten. Sven brachte es letztlich auf den Punkt: "Illya hat das Geld absolut nicht verdient. Kriterium, um in die Show zu kommen, war, als Single-Nerd unerfahren in die Show zu kommen. Du hättest gar nicht ins Finale kommen dürfen." Genau hier liegt nämlich das Problem: Illya soll nämlich zu Beginn von "Beauty & The Nerd" eine Freundin gehabt haben, weshalb seine ehemaligen Mitstreiter forderten: "Sobald das herauskam, [...] hätte man dich disqualifizieren sollen."

Als seine einstige Beauty-Partnerin dann vorschlug, dass er der Fairness halber einen Teil des Geldes an Elias abgeben könne, antwortete er prompt: "Das geht leider nicht, das Geld ist schon verplant." Und auch sonst zeigte sich Illya keiner Schuld bewusst. In seiner Instagram-Story prahlte er nach der Ausstrahlung der Sendung: "Jetzt check ich auch endlich mal, wieso alle Regisseure, mit denen ich gedreht habe, gesagt haben, ich hätte irgendwie Talent oder so."

Instagram/dragonillya Illya von "Beauty & The Nerd", Juni 2020

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Arne Weychardt/istock Die Finalisten von "Beauty & The Nerd"; Elias, Annabel, Illya, Kim, Sven und Victoria

Instagram/kimschiele Kim Schiele, Dezember 2020



