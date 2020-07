Stellt dieses Video Amber Heards Glaubwürdigkeit infrage? Johnny Depp (57) führt aktuell einen Verleumdungsprozess gegen eine britische Zeitung, weil diese ihn im Zuge seines Rosenkriegs mit Amber als "Frauenschläger" betitelt hatte. Der Fluch der Karibik-Star weist die Vorwürfe nicht nur von sich, sondern wirft seiner Ex-Frau sogar häusliche Gewalt vor. Am Donnerstag hatte deshalb Ambers Schwester Whitney Henriquez eine Aussage gemacht und behauptet, die "Drive Angry"-Darstellerin sei zumindest ihr gegenüber noch nie gewalttätig gewesen – ein Video scheint nun jedoch exakt das Gegenteil zu beweisen!

Wie Mirror berichtet, legte Johnnys Anwalt David Sherborne dem Gericht am Freitag ein Video vor, das zwischen 2006 und 2007 im Rahmen eines Reality-TV-Projekts gedreht worden sein soll. Darin ist Whitney mit einer Gruppe Frauen an einem Pool zu sehen. Eine der Damen spricht die Blondine sehr direkt auf einen Vorfall mit deren Schwester an: "Ich kann nicht glauben, dass Amber dich verprügelt hat. Ich weiß, dass du es mit ihr aufnehmen könntest. Sie hat dir wirklich ganz schön den Hintern versohlt." Die Unbekannte schaut sich dabei besorgt mehrere Stellen an Whitneys Körper an – Letztere betont jedoch mehrmals, dass sie nicht über das Thema sprechen wolle.

Da Johnnys Anwalt den Clip als Beweis dafür ansieht, dass Whitney bei ihrer Zeugenaussage gelogen habe, muss diese am Freitag ein Statement zu dem Video abgeben: Dabei dementiert sie die Vorwürfe, es habe einen Kampf zwischen ihr und Amber gegeben – stattdessen behauptet sie, der Sender habe die Show damals etwas spannender gestalten wollen: "Sie haben versucht, eine Geschichte zu erzählen, wo keine war. Sie wollten eine sehr langweilige Unterhaltung interessanter machen", erklärt sie.

Getty Images "Drive Angry"-Star Amber Heard im Juli 2020

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020 in London

Getty Images Schauspielerin Amber Heard im Januar 2019 in Beverly Hills



