"It Ends With Us"-Drama erinnert Amber Heard an Depp-Prozess

Amber Heard (38) hat sich zu den Vorwürfen geäußert, die Blake Lively (37) gegen ihren Co-Star und Regisseur Justin Baldoni (40) erhoben hat. In einer Klage wirft Blake, die gemeinsam mit Justin an dem Film It Ends With Us gearbeitet hat, ihm sexuelle Belästigung, den Aufbau eines feindseligen Arbeitsumfeldes sowie eine gezielte Kampagne zur Zerstörung ihres Rufs vor. Amber nannte den Fall in einem Interview mit NBC News "erschreckend" und zog Vergleiche zu ihrem eigenen Erlebnis mit Ex-Mann Johnny Depp (61) während ihres Verleumdungsprozesses im Jahr 2022.

"Die sozialen Medien sind die absolute Verkörperung des klassischen Sprichworts: 'Eine Lüge reist um die halbe Welt, bevor die Wahrheit ihre Stiefel anziehen kann'", schildert Amber in ihrem Statement. Sie selbst habe aus erster Hand erlebt, wie schlimm und zerstörerisch so etwas sein kann. Justin hat offenbar ähnliche Maßnahmen ergriffen wie damals Johnny und die gleiche PR-Beraterin, Melissa Nathan, engagiert, um die öffentliche Wahrnehmung zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Die 38-Jährige war von dem Fluch der Karibik-Star verklagt worden, da sie ihm fälschlicherweise häusliche Gewalt vorgeworfen haben soll, um ihre Karriere zu fördern. Johnny hatte den Prozess damals in fast allen Punkten gewonnen.

Blake wirft ihrem Co-Star in der Klage vor, ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen zu haben, das unter anderem anstößige Bemerkungen, das Zeigen unangemessener Materialien und das Überschreiten beruflicher Grenzen umfasste. Nach den Angaben der ehemaligen Gossip Girl-Darstellerin führte dies zu ernsten Spannungen am Set, sodass sie und ihr Mann Ryan Reynolds (48) letztlich Krisengespräche mit der Produktionsleitung forderten. In den Gerichtsunterlagen wird auch ein angeblicher Versuch Justins thematisiert, Blakes Karriere durch eine Schmierkampagne zu schädigen. Währenddessen argumentiert der Anwalt des Jane the Virgin-Stars, dass die vierfache Mutter die Klage aus strategischen Gründen eingereicht habe, um ihren eigenen Ruf aufzupolieren.

Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015