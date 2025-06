Johnny Depps und Ex Ambers Umfeld bemerkte früh Warnzeichen

Johnny Depp (62) und Amber Heard (39), deren Beziehung für viele öffentlich wie privat in einem spektakulären Chaos endete, sollen bereits früh auf Warnzeichen hingewiesen worden sein. Im neuen Buch "Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine" beleuchten die Autorinnen Kelly Loudenberg und Makiko Wholey die Beziehung des Paares. Sie zeichnen darin ein detailliertes Bild der gemeinsamen Zeit von Johnny Depp und Amber Heard. Freunde und Bekannte des Schauspielers und des Models berichten, dass es trotz der späteren Eskalationen und Probleme eine Phase echter, tiefer Zuneigung zwischen den beiden gegeben haben soll.

Die beiden lernten sich 2011 während der Dreharbeiten zu "The Rum Diary" kennen, wo laut Aussagen eines Crewmitglieds schnell eine leidenschaftliche Verbindung entstand. Obwohl Johnny Depp damals noch mit Vanessa Paradis (52) liiert war, begann bald darauf seine Beziehung mit Amber, die schon früh von intensiven, aber auch konfliktbeladenen Momenten geprägt war. Insider berichten, dass Amber sich 2014 nach Stabilität und einer festen Bindung sehnte. Sie soll damals stark auf eine baldige Hochzeit gedrängt haben. Aus Johnnys Umfeld gab es jedoch warnende Stimmen, die zur Vorsicht rieten. Trotzdem heiratete das Paar 2015. Und selbst die intime Zeremonie und das gemeinsame Leben konnten die zunehmenden Spannungen nicht aufhalten.

Amber und Johnny, deren turbulente Trennung und extrem öffentlich verhandelte Rechtsstreitigkeiten 2022 weltweit Schlagzeilen machten, ziehen inzwischen beide Bilanz über eine der schwierigsten Zeiten ihres Lebens. Johnny soll sich laut Freunden in ruhigere Gefilde zurückgezogen haben, während Amber ebenfalls darum kämpft, den hinterlassenen Schatten dieser Beziehung hinter sich zu lassen. Auch im Rückblick fällt auf, wie sehr die Hollywood-Maschinerie und der Druck, der auf ihren Schultern lastete, zu den tragischen Entwicklungen beigetragen haben könnten. "Es ist schwer, Liebe in einem hoffnungslosen Ort zu finden", reflektierte eine Quelle aus dem Buch - eine Aussage, die das Dilemma des einstigen Paares gut zu beschreiben scheint.

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Oktober 2015

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2015

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im September 2015