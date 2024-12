Während des Prozesses: Johnny Depps Anwälte waren besorgt

Laut Page Six hat Johnny Depp (61) zwei seiner Anwälte, Benjamin Chew und Jessica Meyers, in einer neuen TV-Dokumentation über den aufsehenerregenden Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (38) zu Wort kommen lassen. Während des Prozesses, der 2022 weltweit für Schlagzeilen sorgte, verklagte der Fluch der Karibik-Star die Schauspielerin wegen eines Zeitungsartikels, in dem sie sich als Opfer häuslicher Gewalt darstellte, ohne ihn direkt zu nennen. Die Anwälte räumten ein, dass sie besorgt waren, Johnny könne während seiner Aussage ausrasten: "Das Einzige, worüber wir uns Sorgen machten, war, ob er die Beherrschung verlieren könnte. Die andere Seite wird alles tun, um Johnny dazu zu bringen, seine Wut zu zeigen." Am Ende sprach das Gericht dem Hollywood-Star eine Entschädigung in Millionenhöhe zu.

Wie Benjamin Chew im Rahmen der A&E-Doku "Interrogation Raw: Celebrity Under Oath" erklärte, war es für das Anwaltsteam entscheidend, Johnny während des Prozesses menschlich und glaubwürdig zu präsentieren. "Wir wollten zeigen, warum es für ihn unvorstellbar ist, die Frau, die er liebt, zu verletzen", so Chew. Sein Humor und seine Fähigkeit, sich nicht von der gegnerischen Seite provozieren zu lassen, trugen demnach zu seiner Verteidigung bei. Nach dem Urteil zeigte sich Johnny überglücklich. Laut Chew fühlte der Schauspieler sich, als sei ihm eine enorme Last von den Schultern genommen worden. Amber hingegen äußerte Frustration über das Ergebnis und bezeichnete es als Rückschlag für die Rechte von Frauen.

Zwei Jahre nach dem aufsehenerregenden Prozess wagt Johnny inzwischen wieder vorsichtig einen Schritt in Richtung Öffentlichkeit. So haben Fans ihn bei Filmfestivals und Presseveranstaltungen für seine neuen Projekte gesehen. Neben seiner Schauspielkarriere widmet sich der 61-Jährige weiterhin seiner Leidenschaft für Musik. Amber Heard hingegen zog sich nach Spanien zurück, um ein ruhigeres Leben mit ihrer kleinen Tochter Oonagh (3) zu führen. Kürzlich wurde zudem bekannt, dass die "Aquaman"-Darstellerin erneut Nachwuchs erwartet. Trotz dieser Wendungen bleibt der Prozess ein zentraler Bestandteil ihrer Geschichten, der bis heute international diskutiert wird.

MEGA Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Amber Heard, "Aquaman"-Star

