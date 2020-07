Verona Pooths (52) mütterlicher Beschützerinstinkt geht vermutlich weiter als bei vielen anderen Mamas! Die TV-Ikone und ihr ältester Sohn San Diego (16) führen seit Kurzem durch einen Podcast, in dem sie über aktuelle und alltägliche Dinge reden. In der ersten Episode erinnerten sich die zwei vor allem an gemeinsame Urlaube, in denen Verona durchaus erfinderisch wurde, um ihn und seinen kleinen Bruder Rocco (9) zu schützen: Das Nesthäkchen machte die 52-Jährige einmal mit einer Hundeleine fest – und zwar aus Sicherheitsgründen!

Als Klein-Rocco zwei Jahre alt war, genossen er und seine Familie einen Aufenthalt in Griechenland, wie Verona und San Diego in "Um Kopf und Kragen" auf AudioNow erzählen. Zum Hotelzimmer gehörte damals auch ein eigener Pool – eine große Gefahrenquelle in den Augen der zweifachen Mutter: "Ich habe dich gebeten, eine kleine Hundeleine zu kaufen. Und dann habe ich die tatsächlich um sein kleines Fußgelenk gemacht." Die andere Seite der Leine habe sie schließlich an ihrem eigenen Fußgelenk festgemacht – und so haben die beiden geschlafen. "Diese kleine Idee hat so viel gebracht, weil meiner Meinung nach ertrinken leider sehr viele kleine Kinder", zeigt sich die Frau von Franjo Pooth (51) schließlich überzeugt.

Das sei aber nicht die einzige etwas ungewöhnliche Urlaubsanekdote – auch Sohnemann San Diego bekam die Schutzmaßnahmen der gebürtigen Bolivianerin schon zu spüren: "Du hast mir so eine XXXS-Schwimmweste angezogen und ein Drei-Kilo-Schloss drangemacht, damit ich die nicht aufmachen kann und dann war ich immer gesichert", plauderte er aus.

Verona Pooth im Mai 2020

Verona und San Diego Pooth

Verona Pooth, TV-Star

