Wie wird sich Calvin Kleinen verhalten? Der Muskelmann und seine damalige Freundin Pia Peukmann hatten in der diesjährigen Staffel von Temptation Island ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Dabei hatte der Blondschopf seine Finger nicht von den Verführerinnen – unter anderem auch Roxy – lassen können und die Show dann als Single verlassen. Mittlerweile ist er mit Roxy liiert und jetzt wollen sich die beiden gemeinsam in der neuen Ausgabe "Temptation Island – V.I.P." der Versuchung stellen. Roxy verriet Promiflash vorab, ob sie an Calvins Treue zweifelt.

"Ich war [damals] als Verführerin dabei und wir hatten da alle unsere Mission, die vergebenen Männer aus der Reserve zu locken und zu gucken, wie weit sie gehen würden, obwohl sie vergeben sind", erklärte die Fränkin im Promiflash-Interview. Sie erinnere sich, wie sie sich als Single-Lady in der Show-Villa verhalten hatte und das mache ihr jetzt zu schaffen. "Ich habe schon Schiss davor, was die Frauen tun – nicht unbedingt vor dem, was Calvin tut", nahm Roxy den 27-Jährigen in Schutz. Ihre Angst begründet sie damit, dass die Verführerinnen keine Rücksicht auf die Paare nehmen würden.

Trotz Royxs Bedenken sei das Pärchen für diese Beziehungsprobe bereit. "Wir wollen uns auf dem Weg einfach beweisen, dass wir uns vertrauen können und uns beim anderen keine Sorgen machen müssen", meinte die Brünette.

TVNOW / Jovan Evermann Calvin Kleinen, Pia Peukmann, Jacqueline Siemsen und Roxy

David Portnicki Calvin Kleinen und Roxy

Instagram / _roxytv_ Roxy, Reality-TV-Star



