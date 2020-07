Was hat Calvin Kleinen und seine Roxy dazu verleitet, an "Temptation Island – V.I.P" teilzunehmen? Bereits vor wenigen Wochen nahmen der Muskelmann und die dunkelhaarige Schönheit an der herkömmlichen Version des TV-Formats teil – Calvin, um seine Beziehung mit Ex-Freundin Pia Peukmann auf die Probe zu stellen und Roxy als Verführerin. Jetzt will sich das Pärchen erneut der Versuchung stellen, diesmal allerdings in der Promi-Ausgabe. Promiflash verrieten die beiden auch den Grund ihrer Teilnahme!

"Wir wollen uns auf dem Weg einfach beweisen, dass wir uns vertrauen können und uns beim anderen keine Sorgen machen müssen", verriet Roxy gegenüber Promiflash. Aber auch die Tatsache, dass sich das Couple in diesem Format kennengelernt hatte, war für Roxy und Calvin ein weiterer Anlass, sich erneut der Versuchung zu stellen – immerhin entstand aus dem TV-Flirt die große Liebe: "Wir haben uns seitdem auch öfter gesehen in der ganzen Zeit, was die Öffentlichkeit aber auch nicht wusste", erklärte die einstige Verführerin.

Bei ihrer zweiten Teilnahme treffen die Temptation Island-Bekanntheiten auf weitere prominente Mitstreiter. Während sich Calvin bereits auf ein Treffen mit Schlagerstar Willi Herren (45) freut, ist Roxy auf alle drei Promi-Damen gespannt. "Ich habe aber, glaube ich, in Giulia schon meine Guten-Morgen-Zigarette-Raucherin gefunden und mit der ich auch bestimmt gut einen trinken könnte", vermutete die Influencerin.

Instagram / _roxytv_ Roxy, bekannt aus "Temptation Island"

Instagram / _roxytv_ Roxy, Reality-TV-Star

ActionPress Willi Herren, Schlagerstar



