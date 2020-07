Gibt sie mit diesem Album etwa noch viel mehr preis? Vor wenigen Tagen überraschte der US-amerikanische Popstar Taylor Swift (30) seine Community mit besonders erfreulichen Neuigkeiten: Die 30-Jährige veröffentlichte am 24. Juli überraschend ein neues Album namens "Folklore" mit 16 taufrischen Songs. Dabei freuten sich viele Fans offenbar nicht nur über die brandneue Musik von ihrem Idol: Einige Swifties spekulieren jetzt darüber, ob Taylor schwanger ist!

Viele Zuschauer glauben, in ihrem neuen Musikvideo zur Single "Cardigan" erkennen zu können, dass sich ein Babybauch abzeichne. Während Taylor in diesem Clip am Piano sitzt, haben einige Swifties offenbar nur Augen für ihre Körpermitte. "Ich schwöre, ich sehe ein kleines Babybäuchlein in diesem Video", "Ich dachte wirklich, dass Taylor in dem Clip ihre Schwangerschaft enthüllt" oder auch "In dem Moment, als das Video anfing, hatte ich das Gefühl, dass sie schwanger ist", lauteten nur ein paar der spekulativen Nachrichten ihrer Fans auf Twitter.

Doch damit nicht genug: Auch der Songtext des Liedes "Peace" brachte die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln, denn in dieser Ballade singt Taylor die Worte "Ich gebe dir ein Kind". Ein Detail, das etlichen Hörern auffiel. "Taylor, bist du schwanger? Was hat es mit dieser Zeile auf sich?", fragte ein neugieriger Fan. Was meint ihr: Spielt Taylor damit auf eine mögliche Schwangerschaft an? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei Billboard Women In Music 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de