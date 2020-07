Taylor Swift (30) meldet sich mit einer unglaublichen Überraschung zurück! In den vergangenen Wochen war es in den sozialen Netzwerken ruhig um den Weltstar geworden. Das hatte offenbar einen ganz besonderen Grund: Die Sängerin arbeitete fleißig an neuer Musik! Jetzt gab der Country-Star überraschend die Veröffentlichung eines neuen Albums bekannt: Die Platte mit 16 brandneuen Songs soll "Folklore" heißen und am Freitag erscheinen!

"Die meisten Dinge, die ich mir diesen Sommer vorgenommen habe, sind nicht passiert, aber es gibt eine Sache, die ich nicht plante, und die passiert IST", schrieb die "Shake It Off"-Interpretin auf Instagram. Mit neun einzelnen Schwarz-Weiß-Bildern, die zusammen das Cover ihres achten Studioalbums ergeben, enthüllte die Musikerin die erfreulichen News für ihre Fans. "Heute um Mitternacht werde ich die Lieder veröffentlichen, in die ich all meine Launen, Träume, Ängste und Grübeleien steckte", kündigte die Beauty an.

An ihrem Werk sollen unter anderem Jack Antonoff (36) und die Band Bon Iver mitgearbeitet haben. Letztere sei "auch so lieb gewesen", mit Taylor ein Lied aufzunehmen, verriet die 30-Jährige. Vor diesem Jahr habe die Gitarristin noch über den perfekten Zeitpunkt nachgedacht, um neue Musik zu veröffentlichen. "Aber die Zeiten, in denen wir leben, erinnern mich daran, dass es für nichts eine Garantie gibt. Wenn man etwas tut, das man liebt, sollte man es einfach in die Welt hinaus tragen", weiß Taylor jetzt.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards in Los Angeles im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Bon Iver-Sänger Justin Vernon im Jahr 2012



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de