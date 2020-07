Brooklyn Beckham (21) gewährt seinen Fans ganz besondere Einblicke. Vor rund zwei Wochen machte er es offiziell: Der Spross von Star-Kicker David Beckham (45) und Ex-Spice Girls-Mitglied Victoria Beckham (46) wird bald heiraten! Die Glückliche ist Milliardärstochter Nicola Peltz (25). Nach den ersten Fotos von dem gigantischen Verlobungsring am Finger der Schauspielerin liefert der Ehemann in spe nun auch Bilder von dem Augenblick, in dem er diesen seiner Auserwählten überreichte!

Die Fotos auf dem Instagram-Account des aufstrebenden Fotografen berühren sicherlich nicht nur seine Fans – sondern auch seine zukünftige Frau. Auf den Fotos kniet der 21-Jährige vor der "Transformers"-Darstellerin, die Tränen in den Augen hat. Es folgen Kussbilder und ein weiteres Pic, auf dem die Blondine überglücklich ihren eigenen Vater umarmt. Wie es aussieht, stellte Brooklyn seiner Nicole also im Kreise ihrer Familie die Fragen aller Fragen!

Rührender als diese Fotos ist höchstens die Bildunterschrift: "Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen, Baby. Dank dir fühle ich mich besonders und du bringst mich einfach die ganze Zeit zum Lachen. Ich werde mich für immer um dich kümmern und dir für immer den Rücken stärken", schreibt Brooklyn. Na, bei dieser emotionalen Liebeserklärung steigt die Bedeutung des Ehegelübdes glatt noch mehr.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Instagram / brooklynbeckham Nicola und Nelson Peltz

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz umarmen sich



