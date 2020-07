Marie Nasemann (31) ist eine echte Working-Mom! Kurz nach der Geburt ihres Babys vor wenigen Monaten stand die Schauspielerin schon wieder vor der Kamera. Sie hatte eine Rolle in der Serie "Um Himmels Willen" ergattert. Ihr Kind begleitete sie natürlich nach München. Die beiden geben schon ein echt gutes Team ab. Jetzt gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Drittplatzierte einen neuen intimen Einblick in ihren Alltag als Mama.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Marie nun eine sehr private Fotostrecke. Auf der ersten Aufnahme sieht man sie beim Abpumpen von Milch. Im dazugehörigen Beitragstext lobt die Beauty das Baby-Ernährungs-Gerät: "Ich bin begeistert! Sie ist mini und hat richtig Power und begleitet mich sowohl bei Filmdrehs als auch im Alltag. Ich genieße es einfach, wieder ein paar Freiheiten zu haben. Und auch wenn der Kleine mal nicht richtig trinkt oder ewig schläft, vermeidet man mit dem Abpumpen Milchstaus." Mit diesem Bild beweist Marie, die sich momentan mit ihrer Familie in Italien aufhält, echtes Multitasking-Talent. Neben dem Abpumpen bearbeitet sie auch noch etwas an ihrem Laptop!

Ein weiterer Vorteil, den dieser Vorgang bringt, ist die Tatsache, dass auch der Papa so dem Baby Milch geben kann. Dies sieht man auf dem zweiten Bild der Strecke. Sebastian Tigges hält den Nachwuchs darauf stolz im Arm und füttert ihn.

Instagram / marienasemann Sebastian Tigges

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, 2020 am Porto di Gargnano

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Model und Schauspielerin



