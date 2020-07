Luke Cook (33) schiebt eine kleine Kugel vor sich her! Der Schauspieler wurde in den vergangenen Jahren vor allem durch seine Rolle im Netflix-Hit "Chilling Adventures of Sabrina" bekannt. In der Serie spielte der Australier in beiden Staffeln die Rolle des Lucifer Morgenstern und wurde damit zum Publikumsliebling. Doch nun sorgt der 33-Jährige mit einem neuen Foto für Verwirrung bei seinen Fans: Luke posiert ganz stolz mit einem "Babybauch"!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der werdende Papa das besagte Schwarz-Weiß-Foto: Das Bild zeigt den TV-Star splitterfasernackt, nur sein Haar ist mit einem Handtuch bedeckt. Doch das Besondere an dem Schnappschuss ist ganz klar die Pose: Denn Lukes Hand liegt liebevoll auf seinem gewölbten Bauch – ganz so, als wäre er schwanger!

Viele Fans entdecken aber sofort, was hinter dem kugelrunden Bildchen steckt: Luke imitiert damit seine schwangere Freundin Kara Wilson! Die postete kürzlich ein beinahe identisches Bild im Zuge der #ChallengeAccepted-Initiative. Mit dieser Aktion zeigen Frauen aktuell weltweit ihre Unterstützung füreinander. Lukes Bewunderer konnten trotz dieser sarkastischen Spitze gut über den Gag lachen: "Du siehst stark und schön aus!", kommentierte ein User ironisch.

Diyah Pera/Netflix Luke Cook in "Chilling Adventures of Sabrina"

Instagram / thelukecook Luke Cook (rechts) mit seiner Freundin Kara Wilson

Instagram / thelukecook Kara Wilson



