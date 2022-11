Schauspieler Luke Cook ist zum zweiten Mal Vater geworden!

Luke Cook (35) hat großen Grund zur Freude! Der Chilling Adventures of Sabrina-Star und seine Ehefrau Kara sind bereits stolze Eltern eines Sohnes. Chaplin Benjamin lautet der Name des Kleinen, der im November 2020 das Licht der Welt erblickt hatte. Vor rund drei Monaten verkündete der Schauspieler überraschende Neuigkeiten: Er und seine Liebste erwarten ihr zweites Kind. Jetzt war es so weit: Lukes Baby ist auf der Welt!

Via Instagram teilte der 35-Jährige die tollen Neuigkeiten mit seinen Fans. "Ozzie Alexander Cook zu Hause geboren, heute früh nach langen, tief stöhnenden Wehen von meiner starken, belastbaren Frau", schrieb Luke zu den intimen Aufnahmen. Auf den Schnappschüssen sind der Australier und seine Partnerin während der Hausgeburt zu sehen.

Unter dem Beitrag trudelten bereits erste Glückwünsche für die frischgebackenen Eltern ein. Schauspieler Zachary Levi freute sich für seinen Kollegen: "Ja! Herzlichen Glückwunsch euch beiden!" Auch die Fans hielten sich nicht zurück und gratulierten Luke und Kara. "Herzlichen Glückwunsch an euch alle, ich hoffe, dem Baby und deiner Frau geht es gut", schrieb ein User.

Instagram / thelukecook Kara und Luke Cook im Oktober 2020

Instagram / thelukecook Luke Cook und seine Frau Kara bei der Hausgeburt

Instagram / thelukecook Luke Cook und seine Frau Kara mit ihrem Baby

