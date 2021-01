Vor Luke Cook (34) dürften die australischen Influencer sich wohl genauso fürchten, wie es die deutschen Webstars vor Oliver Pocher (42) tun! Letzterer hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Netzbeiträge von Gerda Lewis (28), Anne Wünsche (29) und Co. ganz genau unter die Lupe zu nehmen, um in seinen "Bildschirmkontrolle"-Clips über sie herzuziehen. Offenbar hatte aber nicht nur der Comedian diese Idee: Denn auch der Chilling Adventures of Sabrina-Darsteller Luke nimmt Promis gerne mal aufs Korn!

Für den 34-Jährigen sind die Social-Media-Beiträge erfolgreicher Influencer offenbar genauso ein gefundenes Fressen wie für Oli Pocher: Auf seinem Instagram-Account stellt Luke nämlich mit Vorliebe sexy Clips weiblicher Webstars nach wie zuletzt ein Video von Model Lauren McGeachin. Genau wie die Blondine posiert auch der Schauspieler lasziv auf einer Couch und trägt dabei nichts weiter als einen transparenten Rock.

Luke Cook parodiert aber nicht nur Influencerinnen, sondern auch gerne mal seine eigene Frau und Mutter seines Kindes Kara Wilson. Während ihrer Schwangerschaft hatte die Stylistin splitterfasernackt für ein Schwarz-Weiß-Foto posiert – die gleiche Pose hat auch Luke drauf, wie er kurz darauf mit einem ulkigen Foto bewies.

Instagram / thelukecook Luke Cook, Schauspieler

Instagram / laurenmcgeachin Lauren McGeachin, Model

Instagram / thelukecook Luke Cook und mit seiner Frau Kara Wilson im November 2020

