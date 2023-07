Schauspieler-Streik: So wenig verdient Serienstar Luke Cook

Das wird wohl einige überraschen! Hollywood steht für Glitzer und Glamour – die Vorstellung von einem Leben als Schauspieler ist wahrscheinlich für die meisten eine luxuriöse. Umso verwunderter waren daher viele, als vor wenigen Tagen ein Streik der Schauspieler in Hollywood ausgesprochen wurde. Chilling Adventures of Sabrina-Star Luke Cook (36) schaltet sich nun ein und verrät: Auch er leidet unter den Arbeitsbedingungen in seiner Branche!

Auf seinem TikTok-Account verrät der zweifache Vater, wie sein Leben als Schauspieler tatsächlich aussehe: "95 Prozent der Leute in der Branche können nicht von der Schauspielerei leben, sie müssen sich etwas dazuverdienen. Ich gehöre zu diesen Schauspielern." In dem Streik gehe es laut Luke nicht um die großen Filmstars, sondern deren unbekannte Nebendarsteller und Komparsen. Dass er als arbeitender Mensch trotzdem kämpfen müsse, empfindet er als ungerecht: "Wenn man mich im Fernsehen sieht, sollte ich nicht zwei Nebenjobs haben müssen, nur um zu überleben."

Luke wünscht sich eine Verbesserung seiner Lebenssituation nicht nur für sich. Da er mit der Fashionbloggerin Kara Wilson eine Familie mit zwei kleinen Kindern zu versorgen hat, beträfe eine Gehaltssteigerung auch diese. Im November 2022 kam ihr zweites Kind zur Welt.

thelukecook Luke Cook, Schauspieler

Instagram / thelukecook Luke Cook mit seinem Sohn

Instagram / thelukecook Luke Cook im Oktober 2020

