Luke Cook (34) zeigt seinen kleinen Wonneproppen! Im November dieses Jahres hatte der Chilling Adventures of Sabrina-Star zuckersüße Nachrichten für seine Fans: Nach monatelangem Warten hat Sohnemann Chaplin Benjamin endlich das Licht der Welt erblickt. Die Geburt verkündete der Schauspieler aber nicht nur mit rührenden Worten, sondern auch mit einem ersten Schnappschuss des kleinen Mannes. Damals war das Gesicht des Babys allerdings noch verdeckt – und genau das ändert sich jetzt: Luke zeigt seinen Sohn komplett.

Auf seinem Instagram-Kanal postete der 34-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag ein Video, in dem er "I'll Be Home For Christmas" für seinen Nachwuchs performt. Der Lockenschopf hält sein Kind liebevoll im Arm und schaut ihm beim Singen tief in die Augen. Weil Chaplin dabei auf seinem Rücken liegt, ist sein Gesicht ganz deutlich zu sehen. Während sein Daddy den Christmassong zum Besten gibt, schaut er neugierig zu und bringt ein süßes Lächeln über die Lippen.

Was Fotos mit seinem Spross angeht, hält sich der Australier in der Regel allerdings zurück. Vor einigen Tagen konnte sich seine Community aber immerhin über ein kleines Update freuen. Der Netflix-Hottie postete ein Oben-Ohne-Bild, auf dem er beim Kuscheln mit seinem Mini-Me zu sehen war. "Das Leben ist ein Geschenk", schrieb er glücklich zu dem Beitrag.

Instagram / thelukecook Schauspieler Luke Cook und sein Sohn

Instagram / thelukecook Luke Cook mit seinem Sohn Chaplin Benjamin

Instagram / thelukecook Schauspieler Luke Cook

