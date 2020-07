So hatte sie Melissa (24) nicht eingeschätzt! Eigentlich plante Annemarie Eilfeld (30), sich den Titel "Realitystar 2020" zu sichern – seit Mittwoch ist ihr Kampf der Realitystars allerdings schon vorbei. Die Blondine musste das TV-Format nach der zweiten Folge verlassen, weil sie von Neuankömmling Melissa herausgewählt wurde. Zwar zeigte sich die Schlagersängerin bei der Entscheidung gefasst – gegenüber Promiflash verriet sie nun aber, dass sie das Verhalten der Love Island-Bekanntheit verurteile.

In der Stunde der Wahrheit mussten sich die nachgerückten Kandidaten wieder mal entscheiden, wen sie von den alteingesessenen Teilnehmern nach Hause schicken wollen. Dass Melissa sich dabei gegen sie entschied, kam für Annemarie völlig aus dem Nichts: "Ich war total schockiert, wir haben uns super verstanden und ich gehörte zu den Mädels, die sich viel mit ihr beschäftigt haben", reflektiere die DSDS-Bekanntheit im Promiflash-Interview. In einem Spiel, in dem es um ein Preisgeld von 50.000 Euro geht, könne man sich allerdings nie sicher sein. Annemarie zog daraus jedenfalls ein drastisches Fazit: "Menschlich hat mich das auf jeden Fall total enttäuscht!"

Allzu leicht schien der Brünetten diese Entscheidung aber nicht gefallen zu sein. Schließlich flossen während der Rauswurf-Bekanntgabe reichlich Tränen bei der 24-Jährigen. Vielleicht sah Melissa in Annemarie eben auch die größte Konkurrenz – das war zumindest Johannes Hallers (32) Argument, als er Gruppenliebling Jürgen Milski (56) mitteilte, dass dessen Zeit beim TV-Format vorbei ist.

