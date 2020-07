Wer hat die Chance auf das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro verpasst? Beim Kampf der Realitystars treten bereits TV-bekannte Kandidaten in verschiedenen Challenges gegeneinander an und versuchen, das Spiel zu gewinnen, um in die nächste Runde zu kommen. Dabei mischen die Neuankömmlinge in jeder Folge die Sala auf (so wird die luxuriöse Unterkunft genannt), denn diese haben das Schicksal der anderen Teilnehmer in der Hand: Welche Konkurrenten werden von den Neuzugängen – Love Island-Star Melissa (24) und ehemaliger Der Bachelor-Kandidat Johannes Haller (32) – nach Hause geschickt?

Bei der "Stunde der Wahrheit" traf Melissa zuerst ihre Entscheidung – unter Tränen verkündete sie, dass das Spiel für DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) schon wieder vorbei ist. Kurz darauf meldete sich Johannes zu Wort und erklärte kurz seine Wahl. "Ich wähle ihn raus, weil er für mich die stärkste Konkurrenz ist. Jürgen (56) [Milski], ich entscheide mich, dich raus zu wählen", meinte der 32-Jährige. Er sei sich zwar bewusst, dass der Moderator unter den anderen Teilnehmern sehr beliebt sei, doch er habe nach seinem Gefühl gehandelt. "Ich habe mir heute Abend keine Freunde gemacht", fasste er seine Gedanken zusammen.

Tatsächlich scheinen seine Konkurrenten mit dieser Wahl nicht zufrieden zu sein. Vor allem Momo Chahine habe dieser Rauswurf zu schaffen gemacht. "Wenn mich jemand fragen würde, wer mein Vorbild ist, würde ich Jürgen sagen", meinte der ehemalige DSDS-Kandidat.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW

