Frank Fussbroich wirft Can für 10.399 Euro aus KDRS-Sala

Der Exit seines Kampf der Realitystars-Konkurrenten ist Frank Fussbroich (57) jeden Cent wert! In Folge acht haben die Show-Teilnehmer die Chance, sich gegenseitig für Geld aus dem Format zu kicken – doch nur das höchste Gebot zählt! Während beispielsweise Tara Tabitha (32) drei Euro oder Dennis Lodi 1.001 Euro bieten, um ihre größten Rivalen verabschieden zu können, entscheidet sich Frank sage und schreibe 10.399 Euro zu bieten. Er möchte Can Kaplan aus der Sala schmeißen. "Dieser Can, das ist einfach eine Schlafmütze, den hätte ich gerne raus hier. Außerdem hat der mir zu viele Freunde hier", erklärt der TV-Star seine Entscheidung – und es gelingt ihm, denn sein Gebot war tatsächlich das höchste!

Dass dem Realitystar der Exit seines Mitstreiters so viel wert ist, sorgt für großes Erstaunen in der Sala. "WTF?! Alter!", reagiert beispielsweise Stephen Dürr (50) völlig schockiert, als sich Frank über seinen Erfolg freut. "Ich habe es geschafft. Ich habe gerade so viel Geld verspielt, aber das ist mir scheißegal", so Frank, denn er weiß ganz genau, wie er das Spiel zu spielen hat. "Man muss sich auch manchmal was trauen. Ich habe nicht so viel Sendezeit. Ich bin seit der sechsten Folge dabei, ich muss auch gucken, wo ich bleibe und dafür habe ich gesagt, Geld ist nicht alles im Leben", erklärt er Stephen sein Handeln. Außerdem konnte Frank damit nicht nur für Cans Exit sorgen, sondern sich zudem auch noch vor der anstehenden Nominierung in der nächsten Stunde der Wahrheit schützen.

Für Can ist die Reise bei "Kampf der Realitystars" damit nun aber wohl endgültig vorbei. Er nimmt seinen Rauswurf sportlich. "Das ist natürlich eine ordentliche Summe, aber ich meine, wenn ich so viel wert bin, dann kann man sich ja auch irgendwo auch freuen." Laura Blond geht Cans Aus aber ziemlich nahe. Das OnlyFans-Model weint sogar, weil sie ihre KDRS-Flamme verabschieden muss. Zudem hatte sie sich selbst gewünscht, das höchste Gebot gesetzt zu haben, um Mitstreiterin Giuliana Farfalla (29) aus dem Format verbannen zu können. Der Rauswurf war Laura sogar ihre ganze Gage, insgesamt 10.000 Euro, wert – was aber nun mal von Frank überboten wurde.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTL II Collage: Frank Fussbroich und Can Kaplan

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Dennis, Can, Frank und Stephen bei "Kampf der Realitystars" 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Laura Lettgen und Can Kaplan bei "Kampf der Realitystars" 2025