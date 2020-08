Ihre Verwandlung haut einfach immer noch alle um! Schauspielerin Rebel Wilson (40) ist aktuell in aller Munde. Die beliebte Pitch Perfect-Darstellerin hat in den vergangenen Wochen und Monaten schon fast 20 Kilo abgenommen – und das allein durch eine Ernährungsumstellung und viel Sport. Im Netz zeigt sie seitdem nur zu gern das Ergebnis ihrer harten Arbeit – und die Fans lieben es: Bei einem neuen Schnappschuss von Rebel rastet ihre Community regelrecht aus!

Auf Instagram teilt die 40-Jährige erneut eine Momentaufnahme von sich, auf der sie eine kunterbunte Bluse trägt und lässig auf dem Rasen posiert. Die User sind bei diesem Bild so aus dem Häuschen, dass sie die Blondine regelrecht mit Komplimenten überhäufen. "Du siehst einfach nur unglaublich fabelhaft aus", "Du bist die beste Motivation" oder "Wow, du bist unfassbar schön und total heiß", kommentieren unter anderem drei Follower ihren Beitrag.

Erst vor wenigen Wochen gab Rebel preis, was ihr persönliches Ziel für das Jahr 2020 ist. "Ich werde ehrlich mit euch sein. In meinem 'Jahr der Gesundheit' versuche ich, auf 75 Kilogramm runterzukommen, und beruflich gesehen soll einer meiner Filme vor Jahresende in die Produktion gehen", erklärte die Fat-Amy-Darstellerin im Netz.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im Juli 2020



