Rebel Wilson (40) hat ihr Ziel genau vor Augen! Bereits Anfang Januar kündigte die Schauspielerin an: Sie wolle gesünder leben, mehr Sport treiben und auf ihre Ernährung achten. Und ihr neuer Lebensstil lässt bereits Erfolge erkennen! Die Pitch Perfect-Darstellerin hat durch ihr hartes Training bereits etliche Kilos verloren und präsentiert sich immer öfter in figurbetonten Outfits. Die Blondine ist aber noch nicht am Ende ihrer Reise – im Netz verriet sie nun ihr Traumgewicht!

"Was sind eure Ziele dieses Jahr?" – fragte die 40-Jährige ihre Follower auf Instagram, bevor sie ihre preisgab. "Ich werde ehrlich mit euch sein. In meinem 'Jahr der Gesundheit' versuche ich, auf 75 Kilogramm runterzukommen, und beruflich gesehen soll einer meiner Filme vor Jahresende in die Produktion gehen", verriet sie auf der Foto-und Videoplattform. Gleichzeitig gab sie zu, dass beides tägliche Anstrengung erfordere und Rückschläge beinhalte.

Deswegen ließ es sich Rebel nicht nehmen, ihre Fans zu motivieren: "Selbst wenn du kriechen musst, um deine Ziele zu erreichen, mach weiter – denn es lohnt sich. Versuche einfach, dich jeden Tag ein wenig anzustrengen", so Rebel weiter.

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram/rebelwilson Rebel Wilson, Mai 2020

Getty Images Rebel Wilson bei den 92. Academy Awards, Februar 2020



