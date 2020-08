Süßer Mutter-Tochter-Moment der ehemaligen Bachelor-Zweiten Mona Stöckli (37) und ihrer Tochter Clea-Sophie! Seit die Ex-TV-Daterin, die einst um die Gunst von Jan Kralitschka (44) kämpfte, sich aber im Finale geschlagen geben musste, Mama geworden ist, dreht sich auf Social Media alles um ihren Alltag als Mutter. Jetzt veröffentlichte die Reality-Darstellerin drei besonders süße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs – und das im Partnerlook!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Promi-Mama neue Urlaubsbilder aus Italien. Auf drei Bildern kann man Mona mit ihrer kleinen Prinzessin am Pool sehen, und das in identischen Badeanzügen. Beide tragen das gleiche blau-weiß gestreifte Modell mit Rüschchen-Trägern. "Die meiste Zeit chillen wir tatsächlich bei uns im Haus am Pool – wir haben hier zur Zeit satte 38 Grad und für die Kleinen gibt es einfach nur eine Option, und die heißt: Wasser", kommentierte sie die Pool-Fotos.

Tochter Clea scheint in Italien eine ganze neue Leidenschaft entwickelt zu haben. "Clea ist hier so eine Wasserratte geworden, unglaublich", verriet Mona in dem Bildbeitrag weiter.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit Tochter Clea

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit Tochter Clea

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli mit Tochter Clea



