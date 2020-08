Ann-Kathrin Götze (30) genießt ihr Mutterglück in vollen Zügen! Anfang Juni erblickte Baby Rome das Licht der Welt – das erste gemeinsame Kind von Fußball-Profi Mario Götze (28) und seiner Frau. Schon jetzt ist der kleine Mann der ganze Stolz seiner Eltern. Auch seine Fans haben den Götze-Spross bereits bei ein paar Gelegenheiten zu Gesicht bekommen. Doch noch nie so nah, wie auf dem neusten Schnappschuss: Hier kuschelt Mama Ann-Kathrin ganz innig mit ihrem Nachwuchs.

Dieser Anblick dürfte so manchem Follower einen Seufzer entlockt haben! Via Instagram veröffentlichte die 30-Jährige ein zauberhaftes Selfie mit ihrem Baby: Rome ist auf der Brust seiner Mama eingeschlummert, die sich daran natürlich absolut nicht stört – liebevoll drückt sie ihr Gesicht an sein Köpfchen. Besonders süß an der Aufnahme: Der kleine Mann ist so entspannt, dass ihm der Mund offen steht. "Kuscheleinheiten mit meinem Rome", schwärmt Ann-Kathrin in der Bildunterschrift.

Wie geht es dem Model so in seiner neuen Rolle als Mutter? "Ich genieße es wirklich, weil es so anders ist als das, was ich kenne", offenbarte sie vergangene Woche in ihrer Instagram-Story. Eine Sache würde ihr aber dennoch fehlen: Sie vermisse es, zu reisen.

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020

Instagram / mariogotze Mario Götze bei einem Spaziergang mit seinem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze, Influencerin



