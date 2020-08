Wie steht es eigentlich um Bartosz Andrejczaks (23) Liebesleben? Der Muskelmann ist durch seine Rolle als Womanizer Lukasz in der beliebten Daily Berlin – Tag & Nacht bekannt geworden. Vor wenigen Wochen kehrte der Schönling jedoch der Serie unfreiwillig den Rücken, da er plötzlich gekündigt wurde. Kein Wunder, dass vor allem seine weiblichen Fans nun wissen wollen, wie er seine Freizeit verbringt: Promiflash hakte bei Bartosz nach, ob er im Moment in einer festen Beziehung ist.

"Ich bin seit einem Jahr Single", stellte der Serien-Darsteller im Gespräch mit Promiflash klar. Er betonte, dass es ihm zurzeit ohne Frau an seiner Seite auch gut ergehen würde. "Ich hatte seitdem immer mal wieder Phasen, in denen ich dachte, dass ich die, die ich gerade date, zu meiner Freundin machen kann, weil sie so perfekt ist und alles super läuft", erklärte Bartosz. Doch nach wenigen Wochen habe er immer wieder feststellen müssen, dass sie nicht die Richtige sei.

Der 23-Jährige hatte auch eine Begründung für seine bisherigen Liebes-Pleiten: "Ich glaube, ich bin ein bisschen wählerisch, aber ich gebe die Suche nicht auf", zeigte sich Bartosz hoffnungsvoll. Der ehemalige Mister Polen sei sich sicher, dass auch er bald seine zukünftige feste Freundin kennenlernen werde.

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, 2020 in Berlin

Diego Meler Bartosz Andrejczak, TV-Darsteller



