Bartosz Andrejczak (24) ist wieder in festen Händen! Im vergangenen Juli hatte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller bekannt gegeben, dass er an einer polnischen Datingshow teilnehmen werde. In dem Format "40kontra20" wollte der Hottie die Frau fürs Leben finden – und war dabei offenbar auch erfolgreich! Im Netz verkündete Bartsoz jetzt ganz offiziell, dass er nach seiner Teilnahme an dem TV-Projekt wieder vergeben ist.

Auf seinem Instagram-Account postete der 24-Jährige ein erstes Pärchenfoto mit seiner neuen Freundin namens Patrycja Rodak. Wie bei näherer Betrachtung ihres Profils schnell auffällt, haben sich die zwei Turteltauben offenbar im Rahmen der Datingshow kennengelernt: Die Blondine hat das Format genau wie Bartosz ebenfalls auf ihrem Account verlinkt. "Meine Liebe", schrieb der Hottie unter seinen Schnappschuss und verdeutlichte seine Gefühle zusätzlich noch mit einem roten Herz-Emoji.

Die Community des Schauspielers ist von der zuckersüßen Neuigkeit hin und weg. Innerhalb weniger Stunden wird sein Post bereits fast 10.000 Mal gelikt. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag drücken die Fans ebenfalls ihre Begeisterung aus. "Ich freue mich so sehr für dich, Bruder" und "Ihr seid so süß", lauteten nur zwei der vielen Reaktionen.

Diego Meler Bartosz Andrejczak, TV-Darsteller

Instagram / patrycja_40kontra20 Bartosz Andrejczak und seine Freundin Partrycja

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, 2020 in Warschau

