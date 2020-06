Alle Berlin - Tag & Nacht-Fans aufgepasst! Der Sportstudent Lukasz lässt nicht nur in der beliebten Vorabendshow so einige Herzen höherschlagen. Auch in der Realität kann sich Bartosz Andrejczak (23), der Darsteller des Serien-Hotties, sehen lassen. Dabei teilt er eine augenfällige Gemeinsamkeit mit seinem TV-Charakter: Während Lukasz in der Serie im Fitnessstudio arbeitet, scheint auch Bartosz sehr viel wert auf seinen Körper zu legen. Jetzt präsentiert er seinen Fans im Internet seine sportliche Figur!

Auf einem aktuellen Foto, das er auf seinem Instagram-Profil geteilt hat, gibt er seinen knapp 32.000 Followern einen Einblick in seine Freizeitgestaltung. Darauf entflieht der gebürtige Pole dem hektischen Großstadttrubel und genießt einen warmen Sommertag, ganz entspannt an einem See in Berlin. Lässig posiert er in einer Hängematte liegend. Doch bei all der Entspannung macht er sich trotzdem noch die Mühe, für seine Fans die Muskeln spielen zu lassen: Gekonnt setzt er seine durchtrainierten Oberarme in Szene.

Mit diesem Schnappschuss konnte er seinen Fans offenbar ordentlich einheizen: "Schönster Mann auf Erden", "Echt ein tolles Foto! Du bist sehr sexy", oder auch "So ein toller Mann", lauten nur ein paar der zahlreichen Komplimente.

Anzeige

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, Schauspieler

Anzeige

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, Schauspieler

Anzeige

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de