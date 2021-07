Wie kommt es, dass Bartosz Andrejczak (24) demnächst wieder über die TV-Bildschirme flimmert? Im Interview mit Promiflash verriet der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller, dass er bald im polnischen Fernsehen zu sehen sein wird. Genauer gesagt in der Kuppelshow "40kontra20" – ein Reality-TV-Format, das der deutschen Datingsendung M.O.M ziemlich nahekommt. Doch wie kam Bartosz überhaupt zu der neuen Herausforderung?

"Ich war vor zwei Jahren bei 'Poland's next Topmodel'", erzählte Bartosz gegenüber Promiflash. Während das Format in Deutschland von Modelmama Heidi Klum (48) bisher nur für Frauen bestimmt ist, können sich im Nachbarland nämlich auch Männer bewerben. "Das wurde durch denselben Sender wie die Show produziert", erklärte Bartosz. Die Verantwortlichen hatten also noch seine Daten und kontaktierten ihn. Doch ganz so leicht ließ sich der Hottie nicht überzeugen.

"Ich meinte anfangs nein, ich würde so eine Show niemals mitmachen", gestand Bartosz. In mehreren nachfolgenden Telefonaten konnte der Sender den 24-Jährigen dann aber doch noch umstimmen. "Mir wurde versichert, dass es eine Sendung mit Stil sein wird, dann habe ich eingewilligt", plauderte Bartosz aus.

Instagram / bartek_40kontra20 Bartosz Andrejczak, 2021 in Berlin

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, 2020 in Warschau

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak

