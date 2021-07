Bartosz Andrejczak (24) will sich wieder neu verlieben! In seiner einstigen Berlin - Tag & Nacht-Rolle als Womanizer Lukasz kamen dem verführerischen Muskelmann die Frauenherzen nur so zugeflogen. Im Interview mit Promiflash verriet der ehemalige Mister Polen im vergangenen Sommer allerdings, dass er privat Single sei. Doch diese Tatsache soll sich offenbar schon bald wieder ändern: Bartosz sucht im polnischen TV nach seiner großen Liebe!

"Well, ich habe nie Liebe gesucht, geschweige denn im TV, sie hat mich immer gefunden", gab Bartosz rückblickend gegenüber Promiflash zu. Jetzt steht für den Beau aber eine ganz besondere Reise an: In der polnischen Kuppelshow "40kontra20" macht sich der 24-Jährige auf die Suche nach seiner Traumfrau. Auch wenn Bartosz anfangs noch Zweifel hatte, scheint der Plan aufgegangen zu sein: "Ich bin dann mit sehr viel Schmunzeln und Sarkasmus in die Show gegangen, 'Jaja, von wegen die wahre Liebe finden!', aber manchmal geschehen die merkwürdigsten Sachen an den merkwürdigsten Orten."

Wie die Liebessuche für Bartosz ausgegangen ist, darf der Bartträger zum jetzigen Zeitpunkt zwar noch nicht verraten – doch Amors Pfeil dürfte sein Ziel nicht allzu weit verfehlt haben. Das polnische TV-Format ist übrigens vergleichbar mit der deutschen Datingshow M.O.M: Von den Frauen im Alter von 20-48 Jahren darf sich Bartosz immer wieder Ladys aussuchen, mit denen er Zeit verbringen möchte, um sie näher kennenzulernen.

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, Schauspieler

Instagram / bartosz.a_official Bartosz Andrejczak, Schauspieler

